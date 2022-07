Last van veel wind in de tuin? Dit kun je doen

De meest logische oplossing is het plaatsen van windschermen. Een stoffen windscherm is de meest voorkomende; in verschillende kleuren verkrijgbaar en daarmee kunnen ze de de tuin direct een ander uiterlijk geven. Schoonmaken kan wel een klus zijn.

Een glazen windscherm zorgt voor een moderne uitstraling en is makkelijk af te nemen. Inklap-/inschuifbare en verrijdbare windschermen nemen bij afwezigheid van wind geen ruimte in beslag en hinderen het zicht niet.

Door planten dicht bij elkaar te planten, creeer je een natuurlijk windscherm. Voor tuinen of grotere balkons is een haag van mock cipres of buxus een idee, al vergt dat uiteraard wel het nodige bijsnoeiwerk. Planten die over het algemeen goed tegen wind kunnen, zijn onder meer siergrassen, laurierkers, zuurbers, veldesdoorn en bamboe.