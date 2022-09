Dagrecept: Loaded nachos met kaas en zure room

Laat nu gisteren in Amsterdam het nieuwe boek van Susan Aretz te zijn gelanceerd: Altijd borreltijd (Fontaine Uitgevers). Vol met borrelhap-recepten; het is mij om het even of je er nu een borrel of glaasje fris bij drinkt. Ze hebben voor de gelegenheid trouwens geprobeerd om het Guinness Book of Records te halen met de langste borrelplank ooit. Dat is met een lengte van 15,33 meter gelukt!

Vandaag deze loaded nachos (met gehakt en kaas) uit Susans boek. Verwarm de barbecue (of oven) voor op 200 graden. Bak het gehakt in een hete koekenpan (op het barbecuerooster of fornuis) rul. Breng op smaak met de barbecuesaus en bak tot het gehakt gaar is en de barbecuesaus deels is opgenomen door het gehakt.

Doe in een barbecue- of ovenbestendige schaal een laag nacho- of tortillachips, daartussen en overheen verdeel je het gehakt en tot slot een royale hoeveelheid geraspte cheddar. Leg dit op de barbecue (of in de voorverwarmde oven) totdat de kaas is gesmolten. Garneer eventueel met koriander en serveer met zure room.

Nodig voor een schaal voor 4 personen:

- 300 g (bio) rundergehakt

- barbecuesaus (naar smaak)

- 1 zak naturel nacho- of tortillachips

- 125 g geraspte cheddar of

andere kaas naar keuze

- verse koriander

- zure room