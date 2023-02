Prachtig vlees uit Parma

Iedereen heeft weleens van parmaham gehoord, in het Italiaans Prosciutto di Parma genoemd. Wat maakt deze ham zo bijzonder en wat kun je ermee in de keuken? We vragen het keurslager Gert Stronkhorst die agent voor een van de tientallen producenten in Parma is.

Gert Stronkhorst werkt alweer 31 jaar op het Amstelplein in Uithoorn. Hij kreeg het slagersvak met de paplepel ingegoten. „Als puber werkte ik al bij mijn vader op de markt in Amstelveen. In 1991 ben ik voor mezelf begonnen, met heel veel kosten, en nu staan we met twintig mensen in de winkel”, vertelt Stronkhorst.

Duizenden jaren

Zijn liefde voor parmaham begon in een vroeg stadium. „In de jaren 80 kwam parmaham voor het eerst op de markt. Ik vond het toen al een mooi product. Parmaham is een rauwe ham, maar anders dan de Nederlandse rauwe ham. Het wordt alleen met zeezout bestrooid en daarna opgehangen om te drogen. Toch smaakt het heel anders. Dat zit ’m in het varkensras. Daaraan gaat een geschiedenis van duizenden jaren vooraf. De biggen krijgen bijvoorbeeld de wei van de Parmezaanse kaas als voeding, wat de smaak uniek maakt. Er zitten geen toevoegingen in.”

Achter in de winkel heeft Stronkhorst een en ander klaargezet. Er ligt een enorme parmaham van 12 kilo, ernaast een Schiacciata Romana: salami met een bijzondere platte vorm en een typische, milde smaak met een grove structuur van spek. Je ziet ze vaak op schalen met antipasti.

De gemene deler? Beide delicatessen zijn afkomstig van het merk Levoni, het Italiaanse bedrijf waarvoor Stronkhorst als agent werkt. „Dit kwam op mijn pad en ik vond het een mooie uitdaging. De Nederlandse bestellingen voor hun producten komen bij mij binnen”, vertelt Stronkhorst.

Hij laat een plakje proeven van een parmaham die twaalf maanden heeft gerijpt. Opvallend is dat de ham niet extreem zout smaakt en bijna op de tong smelt. „Je moet het ook niet meteen doorslikken, vind ik”, aldus Stronkhorst. „Italianen snijden er meestal helemaal geen vet af omdat dit veel smaak geeft. In Nederland hebben we liever een bescheiden vetrandje, dus snijden we er wel vet af. Meestal worden de hammen hier ook platter geperst zodat ze makkelijker zijn te snijden.”

Zoutkristallen

Een parmaham rijpt 12 tot 36 maanden. Stronkhorst: „Parmaham uit de supermarkt heeft meestal vanaf twaalf maanden gerijpt. Oudere parmahammen hebben een intensere smaak, net als bij kaas. Bij lang gerijpte parmahammen zie je ook zoutkristallen ontstaan.”

Zoals gezegd worden al eeuwenlang hammen in Zuid-Europa gedroogd. Dat gebeurde op zolders, in kelders en schuren, vooral op het platteland. In de vorige eeuw ontwikkelde zich in Parma een grote voedingsindustrie, waarna men besefte dat er regels rond de productie van parmaham moesten komen. In 1963 staken 23 producenten de koppen bij elkaar en werd het Consorzio del Prosciutto di Parma opgericht, waarbij de ham een beschermd merk werd.

Parmahammen worden met zeezout bestrooid en 8 tot 24 maanden gedroogd.

Zo werden richtlijnen voor boeren, slachthuizen en producenten vastgesteld en is er toezicht op de traditionele productie. Zo wordt de voeding van de varkens gecontroleerd, het pekelen gedoseerd en het klimaat van de droogkamers precies gereguleerd. Een ander belangrijk doel is namaak uitbannen.

Gert Stronkhorst somt de belangrijkste regels op: „Varkens moeten in Italië zijn geboren en zijn gevoed volgens een streng dieet. Ze moeten minimaal 160 kilo wegen.”

„Een ham moet minimaal 12 maanden in natuurlijke lucht drogen. Hij mag alleen in de provincie Parma worden verwerkt. De parmaham moet voorzien zijn van een vijfpuntige kroon en gebrand productiezegel.”