Recept van de dag: blije macaroni

Nodig voor een gelukkige familie:

• 500 gr paddenstoelen, gemengd, schoon en in stukjes

• 500 gr macaroni

• 50 gr gedroogde ham of bacon

• 5 eetl pesto

• 3 dl bouillon

• 200 gr belegen boerenkaas in blokjes

Bereiding:

Vorige week hadden we aanloop en ik had net op de Grietmarkt in Amerongen een grote zak gemengde gesneden paddenstoelen gekocht. Handig en lekker. Met paddenstoelen vind ik vlees niet echt nodig maar bij de buren van de paddenstoelenstand kon ik een paar plakjes mooie gedroogde ham kopen.

En thuis in de koelkast stond nog pesto van mijn eigen basilicum. Hadden we ook nog een stuk boerenkaas liggen. Ja, dat is culinair geluk.

Dus even de ham licht uitbakken en verkruimelen. De pesto los roeren met wat hete bouillon, de paddenstoelen in olijfolie met een klont boter bakken. Geen ui, dat leidt maar af. Pesto en paddenstoelen bij elkaar.

De grote bio-macaroni koken, afgieten, pesto mengen met de warme pasta. Dan de kaas in blokken toevoegen. Nog even de hete oven in tot de kaas is gesmolten. Bestrooi met de ham. Als je er de lepel doorhaalt krijg je lange draden kaas. En heb je blije vrienden of familie of samen.