EERSTE RAMPTOERISTEN IN VADERLANDSE GESCHIEDENIS

De R.K. kerk van Borculo is stille getuige van de ravage die de wervelstorm van 10 augustus 1925 aanrichtte. Ⓒ Vereenigde Fotobureaux

Het sfeervolle terras voor de kerk van Borculo zit vol, net als dat beneden aan de Berkel, bij de oude watermolen. Je zou niet denken dat in dit rustige stadje 95 jaar geleden ontreddering troef was. Een windhoos zaaide er dood en verderf. Vier doden, tweeduizend daklozen en wekenlang ramptoerisme was de tol.