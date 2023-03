Dit is de reden waarom sommige dieren liever niet eten uit diepe kommetjes

De meeste zoogdieren hebben snorharen, of eigenlijk tastharen, erg gevoelige en stevige haren die subtiele veranderingen kunnen aanvoelen. Voor veel dieren zijn hun snorharen van essentieel belang om voedsel te vinden, om te jagen of om aan roofdieren te ontkomen. Bij katten en chinchilla’s bijvoorbeeld is een van de functies van de snorharen om de breedte van hun lichaam aan te geven. Als hun kop met de snorharen ergens doorheen kan, dan kan hun lichaam dat ook.

De snorharen houden alleen geen rekening met overgewicht; als een dier te zwaar (of te breed) is, werkt dit mooie systeem niet meer. Veel planteneters hebben hun ogen hoog en aan de zijkant van de kop. Hierdoor hebben ze een breed gezichtsveld, erg handig als je voor roofdieren moet opletten. Hierdoor kunnen ze vaak niet zien wat ze eten; met de snorharen kunnen ze voelen wat er zich voor hun snuit bevindt en hun lippen en tong aansturen.

Walrussen en zeehonden hebben ook vaak slecht zicht op wat er zich voor hun snuit bevindt, met hun gevoelige snorharen kunnen ze hun prooien vinden en de fijne motoriek aansturen om ze op te eten. Tastharen hebben een vergelijkbare functie als de voelsprieten van slakken, insecten, spinnen en kreeftachtigen.

Tastharen zitten niet alleen rond de neus, maar ook op de wangen, boven de ogen en bij de poten hebben katten ze. Doordat er extra bloed in het haarzakje van tastharen zit, wordt de kleinste beweging versterkt.

De tastharen zijn een gevoelig zintuig waarmee je als baasje rekening moet houden. Wist je dat haarloze dieren vaak ook geen tastharen hebben? Behalve dat ze de bescherming van de vacht tegen kou, zon en beschadigingen missen, zijn ze ook beperkt in hun fijne motoriek.

De meeste dieren eten en drinken liever uit ondiepe kommetjes en borden, want bij diepe kommetjes worden hun gevoelige snorharen opzij geduwd. Probeer maar eens met jouw hond, kat of konijn of ze een voorkeur voor een schoteltje of een diep bakje hebben.

Houd rekening met de gevoeligheid van de tastharen als je een dier aait en geef dieren de ruimte om hun fijne motoriek te gebruiken.

