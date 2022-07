Voor het eerst op campervakantie? Drie tips van een expert

1. Besparen op brandstofkosten

Helaas maar waar: de brandstofprijzen rijzen de pan uit. Wil je voorkomen dat je niet volledig platzak weer terugkomt van de vakantie, dan is het volgens Frans Hoofwijk van camperdeelplatform Camptoo raadzaam om je vakantiebestemming slim uit te kiezen.

“De brandstofkosten zijn waarschijnlijk de hoogste kosten die je gaat maken tijdens een campervakantie”, zegt Hoofwijk. “Het klinkt voor de hand liggend, maar als je die kosten een beetje in de hand wil houden, doe je er goed aan om niet al te veel kilometers te maken.”

Tuurlijk is het leuk om met de camper naar Zuid-Europa te rijden, maar Nederland is óók mooi, vindt de camperexpert. Wil je toch per se naar het buitenland tuffen, vier dan net over de grens bij België of Duitsland vakantie, adviseert Hoofwijk. “Daar zijn genoeg mooie gebieden te ontdekken, zoals de Belgische Ardennen.”

Bijkomend voordeel van een campertocht net over de grens is dat je niet urenlang achter het stuur zit. “Een campervakantie betekent voor veel mensen ook: ontspannen. Ga dus niet hele dagen de weg op. Je bent op vakantie, niet op de vlucht!”

2. Handige app

Er zijn een paar apps die goed van pas komen tijdens een campervakantie. Hoofwijk tipt de app Campercontact; handig als je op zoek bent naar een camperplaats of camping. Het idee is simpel: je geeft aan wat je voorkeuren zijn (wil je wifi, een zwemvijver in de buurt, stroomvoorziening, of dat je hond er welkom is?) en vervolgens geeft de app aan waar je terechtkunt en wat de route ernaartoe is.

Een leuke camperplaats gevonden? Reserveer dan van tevoren een plekje om teleurstellingen te voorkomen.

3. Neem zo weinig mogelijk mee

Kilo’s aardappelen en andere zware boodschappen (zoals potten pindakaas!) en héél veel kleding. Een veelgemaakte fout onder camperaars is volgens Hoofwijk dat ze veel te veel spullen meenemen.

“De verleiding is groot om alle kastjes vol te stoppen, maar echt slim is dat niet. De camper wordt daardoor namelijk te zwaar. Hoe zwaarder de camper is, hoe meer je betaalt aan brandstofkosten. Bovendien heeft dat ook gevolgen voor de wegligging.”

Let er ook op dat je met een te zware camper een boete kunt riskeren. “Omdat het aantal camperaars flink is toegenomen, is het voor de lokale politie in landen als Oostenrijk en Italië een leuk verdienmodel geworden om campers op gewicht te controleren. Niets om zenuwachtig van te worden, mits je ervoor zorgt dat je niet te veel inpakt.”

Maar hoe weet je of je camper niet te zwaar is? Een gemiddelde camper mag zo’n 350 kilo aan extra gewicht meenemen, weet Hoofwijk. “Ga je met z’n tweeën op reis, met wat boodschappen, kleding en twee fietsen, dan zit je al snel op 250 kilo aan gewicht. Een gezin met twee kinderen plus fietsen: dat wordt al snel 350 kilo. Pak dus slim in.”

Behalve minder kleding en boodschappen meenemen, is er nog een slimme manier om zo licht mogelijk de weg op te gaan: de tank niet helemaal volgieten. “In sommige benzinetanks kan wel 120 liter. In de watertank kan vaak ook nog eens 100 liter. Als je de benzinetank voor de helft vult is dat meer dan genoeg. Je komt immers onderweg genoeg tankstations tegen. En met 20 liter water redt je het heus wel.”

De camperspecialist van Camptoo besluit: “Van een boete wordt niemand blij en al helemaal niet op vakantie! Die euro’s kun je veel beter besteden aan leuke dingen tijdens de vakantie.”