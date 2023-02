Tips om witte rijst nét even wat spannender te maken

Deze tips zijn een gevalletje ‘kleine moeite, groot resultaat’. Met de kleinste ingrepen kun je rijst immers al transformeren tot een smaakvol hapje.

1. Scheutje sesamolie

Serveer je rijst bij een Aziatisch gerecht? Roer dan eens een scheutje sesamolie door je gekookte en afgegoten rijst om er meer aroma aan toe te voegen.

2. Gedroogde paddenstoelen

Maak je een herfstig stoofpotje en wil je er nog wat rijst bij? Hak dan wat gedroogde paddenstoelen fijn en kook die mee met de rijst. Ook een optie: kook de rijst in paddenstoelenbouillon.

3. Kokos-kurkuma

Een scheutje kokosmelk en een snufje gemalen kurkuma: meer heb je niet nodig om je witte rijst om te bouwen naar een spannender bijgerecht. Gele kokosrijst ken je wellicht uit de Indonesische keuken en past dan ook perfect bij je rijsttafel of gewoon bij een lekkere saté ayam.

4. Steeltjes van verse kruiden

Een supertip: houd de steeltjes van de koriander apart en voeg ze (fijngehakt) toe aan de rijst die je bij (bijvoorbeeld) Thaise curry serveert. Niet alleen geven ze heel veel smaak af, door de warmte van de rijst worden ze ook nog eens extra zacht. Kortom: gij zult de steeltjes van uw kruiden niet langer weggooien!

Deze tip werkt natuurlijk voor elk gerecht waar je koriander op zou serveren, zoals chili con carne.

5. Bouillon

Rijst koken in bouillon is altijd een goed idee. Baseer de keuze van je bouillon daarbij zoveel mogelijk op het hoofdgerecht waar je de rijst bij serveert. Serveer je rijst bij vis? Ga dan voor visbouillon. Zit er vlees in je gerecht? Dan is vleesbouillon wel zo lekker. Of hou het vega met een groentebouillonnetje, dat kan ook.

6. Scheutje sojasaus

Van alle smaakmakers in dit lijstje is sojasaus waarschijnlijk nog de meest krachtige. Met één scheutje sojasaus maak je je rijst in een handomdraai een stuk spannender. Let op: té veel sojasaus kan algauw te zout worden. Sojasaus door de rijst is bijvoorbeeld lekker bij Aziatische rijstbowls.

7. Furikake

Wil je wat umami toevoegen aan je gerecht? Strooi dan wat furikake over je (sushi)rijst. Dit Japanse strooisel met stukjes zeewier, sesam en gedroogde bonitovlokken maakt trouwens niet alleen je rijst, maar zowat álles lekkerder.

8. Pinda’s

Gehakte pinda’s door de rijst zorgen niet alleen voor extra smaak, het geeft het geheel meteen ook een veel interessantere textuur. Gehakte pinda’s zijn ideaal als je rijst serveert bij Thaise soepen, saté-bowls of een hartig gerecht met pindakaas.