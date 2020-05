7 camperfilms om bij weg te dromen

1. We’re the Millers (2013)

Voor een avondje lachen en gieren is dit dé film. Drugsdealer David Clark (Jason Sudeikis) heeft een oogje op een bovenbuurvrouw, een stripper in een plaatselijke club (Jennifer Aniston). Na een gevecht wordt al zijn geld gestolen, ook het geld dat een drugleverancier nog van hem krijgt. Die draagt hem op om drugs in Mexico op te gaan halen met een camper. David vormt een gezin met de stripper, een buurjongen en een meisje van de straat en de reis kan beginnen.

2. Jacky (2012)

Een camperfilm van eigen bodem. De tweeling Sofie en Daan (Carice en Jelka van Houten) is opgevoed door twee vaders. Wanneer er totaal onverwacht een telefoontje van hun, tot dan toe onbekende, biologische moeder uit Amerika komt, storten ze zich in een avontuur waardoor alle aannames die ze hadden op losse schroeven komen te staan. Door de reis met de raadselachtige en onaangepaste Jackie verandert het leven van Sofie en Daan voorgoed.

3. Runaway Vacation (2006)

Als je zoekt naar een film met een camper in de hoofdrol, dan kijk je naar RV. Bob Munro heeft een drukke baan. Om de band met zijn gezin hechter te maken neemt hij zijn vrouw en kinderen mee op een uitstap door de Rocky Mountains. Onderweg ontmoeten ze vreemde mensen en begeeft hun camper het meer dan eens. Ondertussen probeert Bob wanhopig de band met zijn gezin te versterken, maar de kinderen werken niet echt mee.

4. Happy campers (2001)

Houd jij van wat donkere humor? Dan is deze film precies waar je naar op zoek bent. De leider van het jeugdkamp krijgt een bizar ongeluk. De groep van kampbegeleiders neemt de leiding over, zodat de kinderen toch een plezierige vakantie kunnen krijgen. Dit blijkt moeilijker dan gedacht omdat de jeugdige begeleiders zelf nooit geleerd hebben hoe het is om verantwoordelijk te zijn voor anderen.

5. Breaking bad (2008)

In de serie Breaking Bad is Walter White een scheikundeleraar die vanwege longkanker niet lang meer te leven heeft. Om zijn familie met genoeg geld achter te laten maakt hij met zijn wetenschappelijk kennis de beste crystal meth die er is. Dat begint amateuristisch, maar langzamerhand verandert hij in de nietsvrezende drugsbaron Heisenberg.

6. Meet the fockers (2004)

Nadat voormalig CIA-agent Jack Byrnes de mannelijke verpleger Gaylord Focker toestemming heeft gegeven om met zijn dochter Pam te trouwen, is de tijd daar om de ouders van de twee eindelijk eens met elkaar kennis te laten maken. Jack reist samen met zijn vrouw, kleinzoon en het toekomstige echtpaar naar Miami, waar ze de Focker-familie leren kennen. De eigenzinnige levensstijl van de Fockers staat in schril contrast met de conservatieve Byrnes, wat nogal wat conflicten tot gevolg heeft...

7. The Leisure Seeker (2017)

Tranentrekker alert! The Leisure Seeker gaat over John en Ella, een echtpaar van 80. Hij heeft alzheimer en zij heeft kanker. Dat weerhoudt hen er echter niet van om een roadtrip te maken. Het wordt een onvergetelijke reis.