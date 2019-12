Review Star Wars Jedi: Fallen Order

Wat is het?

Star Wars Jedi: Fallen Order is een gloednieuwe avonturengame waarin je als Cal Kestis

door een universum hier ver, ver vandaan moet zien te overleven. Cal is op de vlucht voor de kwaadaardige Empire, omdat hij in zijn jonge jaren werd opgeleid tot Jedi. Nadat hij ontdekt wordt, slaat hij op de vlucht en wat volgt is een bloedstollend avontuur waarin jij als Cal moet zien te overleven.

Onderweg maak je nieuwe vrienden, bezoek je prachtige, nieuwe locaties in het Star Wars-universum en strijd je met je lightsaber tegen elke dodelijke dreiging in het universum. Die bedreigingen komen van alle kanten. Denk maar aan de bekende Stormtroopers die in tegenstelling tot de films nu wel scherpschutters zijn, maar ook bijzondere exotische wezens die je nachtmerries bezorgen.

Zo zijn er reusachtige spinnen die vanwege extreme details je de stuipen op het lijf jagen en verder zorgt de game er voor dat je een afkeer krijgt tegen mollen. Dit heeft namelijk met het vechten te maken, iets wat onwijs moeilijk is in Jedi: Fallen Order.

Met je lightsaber kun je rake klappen uitdelen, maar zodra je even niet oplet krijg je drie keer zo hard een klap terug. Het is een delicate dans die je aan het uitvoeren bent terwijl je vijanden ontwijkt, aanvallen blokkeert en naar het juiste moment zoekt om zelf aan te vallen.

Is het wat?

Het zijn die moeilijke gevechten die het spelen als Cal juist zo ontzettend leuk maken. De game weet je constant op nieuwe manieren uit te dagen door nieuwe vijanden te introduceren en moeilijke baasgevechten te ontwerpen waarbij je moet nadenken over hoe je de strijd wint. Gebeurt dit niet, dan word je al snel boos op jezelf omdat je weet dat je ergens de fout in bent gegaan.

Voor wie niet zoveel gamet kan dit best frustrerend zijn, maar gelukkig is het mogelijk om de moeilijkheidsgraad flink wat naar beneden te schroeven om het verhaal te ervaren. Voor Star Wars-fans die niet fanatiek gamen is dat dan ook zeker aan te raden, want het verhaal is onwijs sterk. Hoe dichter je bij het einde komt, des te spannender het wordt.

Er zijn dan ook een aantal hoofdstukken die iets trager aanvoelen. Het midden van de game lijkt het verhaal hier en daar niet echt vooruit te duwen, wat ook te maken heeft met de mate waarin je op ontdekkingsreis gaat. Iedere planeet die je in de game bezoekt zit vol met geheimen om te ontdekken en punten waarvoor je later terug moet komen zodra je nieuwe krachten hebt vrijgespeeld. Na het twintig uur-durende verhaal ben je dan ook nog lang zoet met de game voordat je alle geheimen in het universum hier ver, ver vandaan hebt ontdekt!

Plus- en minpunten

+ Tof verhaal

+ Uitgebreide wereld vol geheimen

+ Ontdekkingsreizigers worden beloond

+ Interessante personages

+ Fantastische gevechten

- Moeilijk voor onervaren gamers

- Middenstuk van het verhaal wat traag

Conclusie

Star Wars Jedi: Fallen Order is een dikke aanrader voor iedereen die ook maar een beetje liefde heeft voor gaming en/of Star Wars. Met interessante personages onder leiding van Cal Kestis wordt er een tof verhaal voorgeschoteld dat je de mogelijk geeft om een scala aan bijzonder mooie, uitgebreide werelden te ontdekken. Wie zijn tijd neemt om alles te ontdekken wordt beloond en daarbij is het geen straf om de bikkelharde vechtmechanics onder de knie te krijgen. Wie dit goed doet zal genieten van iedere seconde, ondanks het tragere middenstuk en zal anders helaas moeten kiezen voor een gemakkelijkere moeilijkheidsgraad.

Deze review is in samenwerking met XGN.NL.