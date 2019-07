Lezersreis: als Bourgondiërs in Vaals

Kasteel Vaalsbroek in Vaals is een prachtig gelegen hotel en kasteel op een landgoed van 18 hectare in het schilderachtige Limburgse heuvellandschap, dichtbij het Drielandenpunt, Maastricht en Aken. U logeert in één van de 130 sfeervolle hotelkamers of suites in de hotelvleugel naast het kasteel met eigen patio of schitterend uitzicht over het glooiende Limburg. U ontbijt heerlijk in het naastgelegen kasteel.

Vermaard restaurant

Het à la carte restaurant van het hotel, ‘In de Oude Watermolen’, is vermaard om haar lokale ingrediënten en seizoensgebonden gerechten. Bilderberg Kasteel Vaalsbroek heeft alles voor een ultiem ontspannen hotelverblijf.

Zwembad

Omdat het Spa & Wellness Centre wegens renovatiewerkzaamheden is gesloten van 22 september t/m 22 november, bieden wij tijdens deze periode geen schoonheidsbehandelingen of massages aan. Al onze hotelgasten kunnen tijdens de renovatie gebruik maken van het comfortabele zwembad van het nabij gelegen Landal Vakantiepark.

Inbegrepen

• 2 overnachtingen

• 2 x Het Bilderberg Ontbijt

Niet inbegrepen

• toeslag voor eenpersoonskamer € 30 p.k.p.n.

• gemeente belasting (€ 1.48 p.p.p.n.) en service toeslag (€ 2.20 p.p.p.n.)

Reserveren

Bel naar 043 – 30 89 308 (vermeld dat u gebruik wenst te maken van de ZOMER-lezersreis).

Aankomst

Elke dag mogelijk t/m 31 oktober 2019.

3 dagen (2 nachten) vanaf €104,50 per persoon (o.b.v. 2 pers.)