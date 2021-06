Premium Culinair

Bij restaurant Latour in Noordwijk doen ze alles om de gast zoveel mogelijk in de watten te leggen

De afgelopen weken zaten we op het terras, maar nu we weer bij restaurants naar binnen mogen, heeft u deze nog van ons tegoed. Vlak voor de laatste lockdown bezochten we Latour, het restaurant van Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.