Skipistes liggen er ’uitzonderlijk’ mooi bij

INNSBRUCK - De wintersport begint vroeg dit seizoen. Nu al zijn de Alpen overal wit. De sneeuwcondities zijn vooral aan de zuidwestkant van de bergen ideaal, in Frankrijk, Zwitserland en Italië. Deze week gaat het ook aan de noordkant, met name in Oostenrijk, waaronder Tirol, extra sneeuwen.