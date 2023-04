Dagrecept: Pindakaaskoekjes (met jam of chocolade)

Je eet er zo vijf van op! Ik moest hieraan denken toen ik deze pindakaaskoekjes tegenkwam uit het boek Bak en relax van Jessica Elliot Dennison (Becht). Je kunt ze desgewenst met jam of chocolade vullen.

Verwarm eerst de oven voor tot 180 graden (hetelucht, 200 elektrisch). Bekleed een bakplaat met bakpapier. Roer met een houten lepel alle ingrediënten in een grote mengkom tot een gladde pasta. Zodra het deeg een samenhangend geheel vormt, wordt de textuur plotseling heel droog, dan is het tijd om het uit te rollen. Rol het deeg in 12 balletjes ter grootte van een walnoot en leg ze op de met bakpapier beklede bakplaat.

Als je er jam in stopt: maak dan met een theelepel een kuiltje in elk balletje en vul de holte met een halve tl jam. Of breek de chocolade in 12 kleine stukjes en druk voor het bakken een stukje in elk deegballetje. Bak 12 minuten in de voorverwarmde oven. Laat even afkoelen voordat je ze opeet. In een luchtdichte trommel blijven ze een paar dagen goed.

Nodig voor 12 koekjes:

- 225 g pindakaas uit pot van goede kwaliteit (met stukjes of glad, liefst van 100 procent pinda)

- snuf zeezoutvlokken

- 175 g fijne kristalsuiker

- 1 ei

Optioneel:

- 6 tl jam naar keuze

- 75 g pure chocolade