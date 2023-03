Deze karaktereigenschappen maken je meer succesvol

Onderzoekers verbonden aan de Britse Universiteit van Essex wilden weten wat nou precies de sleutel tot succes is. Om daar antwoord op te krijgen, onderzochten ze van 1000 studenten uit Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Canada de prestatiedrang en de manier waarop zij handelden in uitdagende omstandigheden. Ook werd er gekeken naar hun mate van succes.

De deelnemers aan het onderzoek vulden een vragenlijst in om onder meer aan te geven hoe ze zich voelden in bepaalde situaties, zoals het volgen van lessen en studeren. Ze moesten hun gevoelens voor een opdracht rangschikken met antwoorden als: ’Ik vind het leuk om mijn werkopdrachten te doen’, ’Ik heb goede hoop dat ik mijn werk goed zal doen’, ’Ik irriteer me aan mijn werk’ en ’Ik ben bang dat ik ga falen’.

De resultaten van hun onderzoek hebben zij gepubliceerd in de Journal of Personality and Social Psychology. Daarin is onder meer te lezen dat de studenten die hoopvoller en positiever in het leven staan dan de andere testpersonen over het algemeen meer succesvol zijn. Ook de mensen die graag de controle houden zouden meer bereiken.

Positief denken

Positief in het leven staan kan dus leiden tot meer succes. Wat wordt daar dan precies onder verstaan? De onderzoekers stellen dat mensen die meer plezier beleven, genoeg ontspannen, hoopvol zijn en zeker zijn van zichzelf succesvoller zijn. Wie over het algemeen veel negatieve gevoelens zoals woede, angst, verveling schaamte en schuld ervaart, heeft een grotere kans op mislukkingen.

De negatieve gevoelens en gedachten bleken daarentegen wel een goede motivatie om dingen gedaan te krijgen. Maar, zo benadrukken de onderzoekers: negatieve gedachten kunnen saboterend werken. Ze zouden zorgen voor een minder goede plan van aanpak en stressgerelateerde klachten zoals hoofdpijn, rugpijn en gebrek aan slaap.