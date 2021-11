Dagrecept: ’Vlezige’ shoarma van paddenstoelen

„Als iemand met een passie voor experimenteren en eten kon ik het niet laten om te reageren”, schrijft ze. „Je hoeft geen spiesen te gebruiken, je kunt het mengsel ook in een koekenpan bakken. Lekker met frietjes en rauwkost.”

Maak de paddenstoelen schoon en halveer ze als ze groot zijn. Snijd de uien in vieren. Haal de lagen van de ui-partjes los van elkaar. Meng de paddenstoelen en uien in een kom met 1 el shoarmakruiden, azijn of citroensap, 1 el olijfolie en zout en peper naar smaak.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Rijg de stukjes paddenstoel en ui aan de spiesen en leg op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak ongeveer 25 minuten in de oven, draai de spiesen elke 5 minuten even om. Verdeel de spiesen over de borden, besprenkel met wat olijfolie, bestrooi met wat sesamzaad en serveer met humus.

Nodig voor 2 personen:

- 450 g oesterzwam

- 2 rode uien

- 1 el shoarmakruiden (zonder zout)

- 1 el azijn of citroensap

- olijfolie

- zout & peper naar smaak

- houten spiesen (weken in water)

- sesamzaad

- humus voor erbij