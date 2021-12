7 x opvallende anti-kater-remedies van over de hele wereld

1. Cocktail van rauwe eieren

Men neme een glas, gooit er een rauw ei in met een scheutje Worcestershiresaus, Tabasco, zout en peper. Je drinkt het in een teug leeg, zonder het eigeel te breken. Klinkt niet heel smakelijk, zeker niet met een zware kater maar het schijnt te werken. De gifstoffen van de kruiden zouden de gifstoffen van de alcohol moeten vervangen en de voedingswaarden uit het ei zouden je een positieve boost moeten geven. Deze remedie komt uit de Verenigde Staten en daar zweren er velen bij.

2. Ciorba de Burta

In Roemenië is dit de beste manier om over je kater heen te komen. Een gebonden soepje met gekookte runderpens, azijn, knoflook, pepertjes en zure room. De pens is rijk aan proteïnen wat goed zou werken tegen de kater. Je kunt dit gerechtje krijgen bij Locanta Jaristea in Boekarest. Dit restaurant is gespecialiseerd in traditionele Roemeense gerechten.

3. Corpse Reviver Cocktail

Deze cocktail zou de doden moeten opwekken en komt uit Londen. Nu is het bestrijden van een kater door weer alcohol te drinken (reparatiebier) niet zo heel gek, maar deze cocktail klinkt vrij heftig. Hij bestaat uit twee delen brandy, een deel Calvados en een scheutje zoete Vermouth. Er is een tweede variant waar men gin, Cointreau, Lillet Blanc, citroensap en een scheutje Absinthe voorschrijft.

4. Umeboshi

Voor de volgende remedie gaan we naar Japan. Hier wordt de perzik-achtige vrucht Ume geplukt en daarna maandenlang gepekeld. Het resultaat is een zure, zoute hap. Wanneer je de umeboshi welt in warm water of met rijst wordt de heftige smaak iets zachter. Van oudsher staat umeboshi in Japan bekend als een remedie voor bijna alles. De zuren moeten de lever een handje helpen en vermoeidheid tegengaan.

5. Rolmops

Duitsers zweren bij een rolmops als ontbijt. Deze zure haring om een augurkje zorgt ervoor dat je meer water gaat drinken en de suikerwaarde vermindert hypoglykemie, de oorzaak van het misselijke of duizelige gevoel dat je bij een kater vaak hebt.

6. Haejangguk

Het volgende gerecht komt uit Zuid-Korea waar men deze katersoep (de betekenis van het woord haejangguk) maakt. Er zijn een hoop verschillende recepten, maar deze is het meest populair in Seoul. Een bouillon van ossenbotten met rauwe kool, sojabonenpasta en het ergste van al, gestold ossenbloed. Eet smakelijk.

7.Kaya toast

Wie in Singapore wil drinken moet dit vanwege wetgeving stiekem doen, maar toch heeft het land een goed anti-kater-ontbijt. Kaya toast is een sandwich van wit brood met kokosjam en twee zachtgekookte eitjes met sojasaus.