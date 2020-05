Zo is het om voor een dag een jonkvrouw te zijn

Kasteel Ophemert, ook bekend als ’t Hoge Huis en gelegen in de gelijknamige Gelderse plaats, is voor een kasteel best bescheiden. Gebouwd in 1265 in opdracht van Rudolf de Cock werd het sinds 1552 het langst bewoond door de familie Van Haeften; tot 1844. Portretten van de heren zijn in de galmende gangen te vinden. Tot 2008 sliep de Schotse familie Mackay in het tien slaapkamers tellende gebouw. En vanavond dus ’jonkvrouw’ Stamkot.

Gastvrouw Alexandra van Dedem, samen met haar man Arthur baron van Dedem, heeft het sinds 2009 in erfpacht en baat het met liefde en passie uit als B&B. Geen gelikte en van alle gemakken voorziene kamers, het toilet is bijvoorbeeld in sommige gevallen gedeeld, maar wel de authentieke sfeer van een statig kasteel. Dat is ook wat de gastvrouw wil: het kasteel zo veel mogelijk voor zichzelf laten spreken.

Trots

Het stel is bekend met grote landhuizen; de adellijke familie van man Arthur bezit er een aantal, en wilde ’iets waar ze konden wonen en werken’. „Dit is geen kasteel waar werd gevochten. Dat voel je”, vindt Alexandra, die zelf met haar gezin in het tegenovergelegen koetshuis woont. „Er heerst een fijne energie.”

Er is altijd met een bepaalde trots omgegaan met dergelijke gebouwen binnen de familie. „Vroeger was het eer om een kasteel te bezitten, het gaf aan dat je van rijke komaf was. Nu brengt het ook zorg en last met zich mee: onderhoud is niet goedkoop.”

De grote verweerde spiegels in de gang waar je jezelf ziet als je van de stenen trap schrijdt – hier loop je niet, hier schrijd je – zijn er een mooi voorbeeld van. Net als de grote luiken die met de hand voor de eveneens grote ramen met houten kozijnen moeten worden gesloten. De ramen bieden uitzicht op de kleine kasteelgracht, maar bovenal op de weidse tuin met haar verschillende bomen en dus kleuren, een lust voor het oog bij het ontwaken – hier word je niet wakker, hier ontwaak je.

De fuchsiakamer

De kamers zijn op thema ingericht, waarvan de fuchsiakamer haar favoriet is: klein, maar met vriendelijk fuchsiabehang en zoveel mogelijk in originele sfeer. Ik slaap in de Chinese kamer, waarbij overigens alleen de prenten aan de muur en het houten apothekerskastje naar het thema verwijzen. De twee grote chaise longues nodigen uit erin neer te zijgen – hier ga je niet zitten, hier zijg je neer.

Fantasie

Mijmerend over hoe dat vroeger moet zijn geweest: zo’n familie aan lange houten tafels met pullen bier, grote stukken vlees, muziek en feest. Nee, aan fantasie geen gebrek. Voor deze prinses een flesje door de gastvrouw aangeraden goede wijn en een vegetarische lasagne, dichterbij de fantasie komt het niet, maar evengoed fijn.

De volgende ochtend word ik gewekt door een zingende vogel en kleurt de opkomende zon het rood en verschillende tinten groen van de bomen. Het ontbijt staat klaar in de eetzaal met haar diepverzonken raampjes, waar geweien van Afrikaans wild uit de jaren 60 aan de muren hangen. Kasteelhonden Puck en Aavfje hollen enthousiast door de aangrenzende Alice in Wonderland-achtige tuin met paarse bloesem. De witte duiven vliegen af en aan en in de verte kwaakt een leger van kikkers. „Zoek in het water en kus een kikker”, zei een collega toen ik grapte dat ik bij een kasteel op zoek ging naar de prins op het witte paard. Potentiële prinsen genoeg, in het water. Deze prinses concludeert dat dat kastelenleven haar prima bevalt. Ook zonder prins.

Dag van het kasteel

Nederland telt 1000 nog bestaande kastelen en buitenplaatsen. Eenderde daarvan is in particulier bezit, waarbij tweederde bekostigd wordt door de particulieren, en de rest aangevuld door de overheid.

Op 1 juni is het de Dag van het kasteel, dat voor het eerst online wordt gehouden. De 100 deelnemende kastelen en buitenplaatsen vertellen met podcasts en filmopnames hun verhalen op dagvanhetkasteel.nl

Die speciale dag is nodig omdat ook kastelen onder de corona-crisis gebukt gaan. Voor de instandhouding is men afhankelijk van inkomsten uit de recreatiesector.