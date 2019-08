Bloedbank zoekt niet-westerse donoren

Mensen met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse wortels hebben vaak een andere bloedgroep dan mensen met een westerse achtergrond, zegt een woordvoerder van Sanquin. „Het aantal donoren met een niet-westerse achtergrond is klein, terwijl het aantal patiënten met die afkomst dat bloed nodig heeft naar verhouding even groot is als het aantal westerse patiënten.”

De woordvoerder legt uit dat er veel meer bloedgroepen zijn dan de bekendste AB0. „Een bloedgroep is een structuur aan de buitenkant van een bloedcel. Daar zijn er in totaal zo’n 360 van bekend. AB0 zijn er vijf.” Zo bestaat de bloedgroep duffy. „Die is oorspronkelijk opgekomen in malariagebieden in Afrika.”

Wie een bloedtransfusie krijgt, loopt kans dat het afweersysteem in actie komt dat dat bloed gaat afbreken. Hoe vaker iemand een bloedtransfusie krijgt, hoe groter de kans dat het afweersysteem het bloed herkent als lichaamsvreemd en in actie komt, aldus de zegsman. „Je moet dan steeds beter gematcht bloed vinden om een reactie te voorkomen.”