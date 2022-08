Dagrecept: Linguine met spek en champignons

Nodig voor 2-3 personen:

- 2 el extra vergine olijfolie

- 150 g spekreepjes

- 3 tenen knoflook (fijn geraspt)

- ½ tl tijmblaadjes

- 300 g kastanjechampignons (in stukjes gescheurd)

- 350 g linguine

- 75 g parmezaan (geraspt, plus extra om te garneren)

- zeezout, zwarte peper

Bereiding

Verhit de olie in een brede, ondiepe pan op matig vuur. Bak de spekreepjes 3-4 minuten tot ze bruine randjes krijgen. Bak de knoflook en tijmblaadjes een minuut mee. Voeg de champignons toe en 1,1 liter koud water, 1½ tl zout en flink wat versgemalen zwarte peper. Roer goed en voeg de linguine toe. Eerst past de pasta maar net, daarna wordt hij zacht. Draai het vuur omhoog en breng aan de kook; roer de linguine door zodat hij niet gaat kleven. Zet het vuur iets lager zodra het water kookt, maar laat het wel flink door borrelen. Het doel is om een deel water te laten verdampen terwijl de pasta ook wat opneemt en gaar kookt. Laat circa 10 minuten koken tot de linguine al dente is, roer en meng goed zodat de slierten niet kleven. Na 10 minuten is het water gedeeltelijk verdampt en de pasta gaar. Zet het vuur uit en laat 2 minuten rusten. Roer de parmezaan erdoor zodat er een romige saus ontstaat. Roer er extra zwarte peper door en proef of je zout nodig hebt. Serveer met extra kaas en peper.