Recept van de dag: perfecte karbonades

Sorry, Joop (Joop stuurt me altijd boze mailtjes als ik recepten met varkensvlees geef) maar deze is wel zo lekker, dat ga ik niemand onthouden. Deze of de volgende week rollen de eerste verse sinaasappels binnen. Vol sap, vol smaak. Ik was onlangs in Griekenland, heerlijk, veel van onze bio-sinaasappels komen daar vandaan.