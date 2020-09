Bouwtechnische keuring geen overbodige luxe

Een afgebroken riolering, een lekkend dak, houtrot... Het zal je maar gebeuren: heb je net je droomhuis gekocht, blijkt het van alles te mankeren.

Prijskaartje

Om te voorkomen dat u voor onaangename verrassingen komt te staan, is het slim om een bouwtechnische keuring te laten doen. Een uitgebreide inspectie waarbij wordt gekeken naar de staat van de woning en het eventuele prijskaartje dat aan de verbeteringen hangt.

Met de resultaten is het bovendien makkelijker te beslissen of u de woning echt wilt hebben en voor welke prijs.

Bij de inspectie wordt bijvoorbeeld gekeken naar de kwaliteit van het dak, kozijnen, vloer en cv-ketel. „Naar het totaalbeeld”, zegt John Kersemakers van Vereniging Eigen Huis. „De inspecteur onderzoekt bijvoorbeeld niet waar een lekkage vandaan komt. Zien we rare scheuren in de woning waarvan de oorzaak niet meteen duidelijk is, dan adviseren wij om de hulp van een specialist in te roepen.”

Mochten er tijdens een inspectie gebreken worden gesignaleerd, dan worden ook de kosten om die te herstellen in kaart gebracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de directe en indirecte kosten.

Kersemakers: „De directe kosten zijn de herstelwerkzaamheden die binnen een jaar moeten gebeuren zoals voegwerk of dakpannen die nodig aan vervanging toe zijn.” De indirecte kosten gaan over zaken die binnen drie à vier jaar moeten worden aangepakt. „Vervanging van de cv-ketel bijvoorbeeld, die gemiddeld zo’n achttien jaar meegaat.”

Ook wordt gekeken naar de zogenoemde woningverbeteringskosten. „Een aspirant-koper kan aangeven dat hij de roze tegels in de badkamer niet mooi vindt en wil weten wat het kost om die te vervangen.”

Cosmetisch

Hoe ouder de woning, des te groter uiteraard de kans op gebreken is. Ook bij een oud pand dat volledig is gerenoveerd, is het volgens Vereniging Eigen Huis raadzaam om het te laten inspecteren. „Je weet immers niet door wie de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Door een kundige aannemer of een hobbyist?” Kersemakers waarschuwt: „Bij een renovatie kan een pand cosmetisch zijn opgeknapt om gebreken te verdoezelen.”

Niet alleen voor potentiële kopers, maar ook voor verkopers loont zo’n onderzoek. „Zeker in regio’s waar huizen minder snel van de hand gaan dan in de Randstad”, zegt Kersemakers.

Het scheelt volgens de expert veel tijd en onderhandelingsperikelen wanneer je geïnteresseerden precies kunt vertellen wat de gebreken en eventuele kosten zijn en dat je daar je vraagprijs op hebt gebaseerd.