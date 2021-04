Thuis & Tuin

Te koop in Eindhoven: spectaculaire spiegelvilla’s waar je ongezien kunt wonen

Stel: je wil graag een uniek huis (maar dan bedoelen we ook echt héél uniek), het liefst in het groen en duurzaam. En oja, je hebt ook nog eens genoeg geld op de bank. Dan wordt in Eindhoven jouw droomvilla gebouwd. In de Brabantse stad komen twee villa’s te staan die aan de buitenkant volledig zijn...