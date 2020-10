Recept van de dag: Pompoensoep

Nou, of het moet wortelsoep zijn. Dat de meeste vrouwen gek zijn op pompoensoep snap ik wel. Er zit iets zijdeachtigs aan. En licht zoetigs. Maar mannen die pompoensoep eten? Dat is aanpassing. „Je went er maar aan of je kookt zelf, zoiets.”

Nu heb ik een recept gevonden dat er een beetje aardig uitziet. Mijn vraag is, willen jullie dat alsjeblieft koken en me dan vertellen hoe het was? Want zelf maken…brrrr.

Boter in de grote pan. Fruit de ui zachtjes, kerriepoeder erbij, koriander en anijszaad. Zachtjes aan tot het geurt. Dan de stukken venkel en pompoen toevoegen, even omscheppen zodat het net een tikje aan de buitenkant krijgt en de bouillon erbij. Laat zachtjes koken tot de stukken pompoen zacht zijn. De staafmixer er in. Breng op smaak met zout en peper. Serveer met een scheut room en knip er een berg tuinkers over op het soepbord. Sterkte!

Oh, en heb je zelf een spectaculair pompoenrecept? Stuur naar [email protected].

Nodig voor 4 personen:

• 1 kilo pompoenvlees

• 1 grote gesnipperde ui

• 1 kleine venkelbol, gesnipperd

• 1 eetl boter

• 2 theel kerriepoeder

• 1 theel koriander, gemalen

• 1 theel anijszaad

• 1 l kippenbouillon

• 4 eetl room

• 1 doosjes tuinkers

• zout en peper