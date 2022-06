Vijf tips om stank en maden in de kliko te voorkomen

1. Spuit in geen geval met vliegenspray of andere middelen tegen ongedierte. Ook ongebluste kalk, zout of kattenbakkorrels kunnen het composteerproces verstoren.

2. Wat u wél kunt doen, is de bak op een koele, schaduwrijke plek neerzetten en deze extra goed afsluiten met een steen op het deksel.

3. Verpak etensresten voordat u ze in de bak gooit, in kranten of in een biologisch afbreekbare zak. Is het bijzonder warm, bewaar uw vlees- en visafval dan in de vriezer totdat u het in de bak gooit.

4. U voorkomt geurtjes door af en toe een handje zaagsel toe te voegen. Dat absorbeert vocht en geuren. Ook helpt het om de voedselresten te mengen met laagjes tuinafval zoals bladeren, gras of takken.

5. Zitten er al maden in de bak, gooi er dan een paar takken Hedera (klimop) bovenop. Hedera is giftig voor maden.

