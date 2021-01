Mijn coronamaatje & ik: ’Mijn band met mijn vader is zoveel hechter geworden’

Wie: Ela Grooteman (44), zzp’er uit De Goorn

Coronamaatje: Vader Cor Grooteman (73)

„Tijdens de eerste lockdown heb ik veel moeite gedaan om mijn vader uit Australië terug te halen, waar hij was voor een internationale wandeling. Tijdens het boeken van de tickets schoten de prijzen omhoog. We waren blij dat hij thuis was. Vlak daarna gingen de grenzen dicht. Ik had er niet aan moeten denken dat hij daar 6 weken vast zou hebben gezeten.

Toen hij thuis was kon hij gewoon nog wandelen, tuinieren, wat buren helpen in de tuin en gewoon zijn ding doen (uiteraard na 2 weken quarantaine waarin ik boodschappen voor hem haalde). We spraken elkaar al vaker, maar na de zomer is dit veel meer geworden.

Normaal zijn wij allebei heel sociaal, we hebben veel vrienden en kennissen en gaan steeds de hort op om leuke dingen te doen. Dit kon steeds minder. Beiden zitten we dus veel alleen thuis. Het werk buiten houdt voor hem op en ik als zzp-er zat al die tijd alleen vanuit huis te werken. We hadden beiden meer behoefte aan gesprekken, dingen delen en even erop uit.

Ik help pa met dingen op zijn mobiel en laptop. Hij helpt mij met klusjes en andere dingen. We hebben mooie gesprekken onder het drinken van liters koffie en thee. Dat is ook het voordeel van het wegvallen van sociale dingen: we hebben nu echt tijd om over veel dingen te praten. Hij vertelt nu heel veel over vroeger, over hoe hij dingen regelde in zijn bedrijf. Maar hij denkt ook mee in mijn bedrijf, hoe ik in deze crisis op andere manieren geld kan verdienen. Het is mooi om je meer te verdiepen in elkaar. We eten nu ook gemiddeld eens per weel samen. Mijn vader kan heel goed luisteren, goede vragen stellen, is behulpzaam en denkt ook out of the box mee. En dat met zijn 73 jaar. Geweldig toch?

Ik heb een hechtere, diepere band gekregen met mijn vader. Het is belangrijk is om meer tijd te besteden aan mensen die je lief hebt. Vaak vinden we het maar vanzelfsprekend dat deze mensen in ons leven zijn, maar hoe fijn is het om meer te delen dan alleen oppervlakkige zaken? Ik hoop wel dat dit zo blijft. Onze wekelijkse Facebook live elke maandag om 12.30 uur met een update van wat we de afgelopen week gedaan hebben houden we er lekker in. Verder blijft pa natuurlijk gewoon bij ons mee eten en blijven we elkaar opzoeken. Misschien dat het contact iets minder wordt als straks het tuinierseizoen weerbegint, maar buiten dat blijven we deze traditie lekker voort zetten!”

