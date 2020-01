Van deze woontrends krijg je reiskriebels

Hartje winter is hét moment om te dromen over de zomervakantie of nog beter: boek meteen! Als moderne nomaden reizen we het liefst naar ongerepte gebieden om zonder wifi in de wilde natuur te kamperen. Thuis begint de voorpret al met picknickbestendig servies, hippe klapstoelen en vrolijk bedtextiel in regenboogkleuren. Geniet gewoon het hele jaar van deze zomerse sfeer!