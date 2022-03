Dagrecept: Kruidige pilav met bulgur en aubergine

Dure producten die niet nodig zijn om lekker vega te eten. Neem deze pilav van Sami Tamimi uit zijn boek Falastin (Fontaine). Doe de aubergine in een grote kom met 3 el olijfolie en ½ tl zout. Meng goed, spreid uit over een bakplaat met bakpapier. Rooster in 20 min gaar/bruin, leg apart. Giet in die tijd 2 el olie in een grote pan met deksel en zet op halfhoog vuur. Voeg de uien toe en smoor ze in 8 min glazig, bak de knoflook 2 min mee en roer de tomatenpuree en suiker erdoor.

Roer 30 seconden en voeg de tomaten, chilipeper en water toe. Breng aan de kook en doe dan de bulgur, specerijen, 1⁄4 tl zout en flinke draai zwarte peper erbij. Breng aan de kook, zet het vuur laag en laat met het deksel erop nog 15 min pruttelen. Laat dan afgesloten 10 min staan. Roer de aubergine erdoor, schep op, garneer met koriander en chilivlokken. Yoghurt erbij is ook lekker.

Nodig voor 2-3 personen:

- 2 middelgrote aubergines (in blokjes van 2 cm)

- 75 ml olijfolie

- 1 grote ui (dunne ringen)

- 1 teen knoflook (fijngehakt)

- 1 el tomatenpuree

- 1 el fijne kristalsuiker

- 3 middelgrote, rijpe

tomaten (grof gehakt)

- 2 groene chili’s (fijngehakt)

- 400 ml kokend water

- 350 g grove bulgur

- 1 tl gemalen komijn

- 1 tl kaneel, zout, peper

- 10 g koriander (gehakt)

- 1 tl chili-vlokken