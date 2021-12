Dagrecept: Sappige gehaktballen met parmezaan

Half-om-half is vetter en dus makkelijker, maar er zijn ook mensen die crème fraîche of kaas toevoegen. Ik ben dan ook benieuwd naar uw gehaktbalgeheimen! Stuur een berichtje naar r.bakhtali@telegraaf.nl.

Wij gaan vandaag voor Italiaanse gehaktballen, van Alice Waters uit De kunst van simpel koken (Nijgh en Van Ditmar). Kruid het gehakt eerst met wat zout en peper. Meng in een kleine kom het brood met de melk en laat even weken; pers de meeste melk eruit doe in een grote kom, samen met het vlees en de uien.

Voeg de olijfolie, geperste knoflook, een snuf zout, oregano, peterselie, cayennepeper, een losgeklopt ei en verse zwarte peper toe. Meng het gelijkmatig door elkaar, neem een pan met een dikke bodem en bak een klein balletje in hete olie gaar. Proef of het zout genoeg is; misschien wil je meer kruiden toevoegen. Draai vervolgens de andere ballen en bak ze gaar, keer om zodat ze gelijkmatig bruin worden. Serveer ze met rijst, aardappelen of pasta.

Nodig voor 4 personen:

- 850 g half-om-half gehakt

- 75 g oud brood (gescheurd,

zonder korst)

- 120 ml melk

- 1 kleine ui (grof gesneden)

- olijfolie, 1 ei

- 2 tenen knoflook (geperst)

- 1 el gehakte verse oregano

- 1 el gehakte peterselie

- snuf cayennepeper

- 25 g parmezaan (geraspt)