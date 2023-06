Ook dieren hebben vaste gewoonten: dit kun je het beste doen bij afwijkend gedrag

Mensen zijn gewoontedieren. Als wij onze tanden poetsen, doen we dat bijna altijd in dezelfde volgorde. Of als je hebt gedoucht, droog je je op dezelfde wijze af. Dat doe je zonder erbij na te denken.

Ook dieren zijn gewoontedieren en zullen veel vaste dingen op de dag doen, bij voorkeur op dezelfde manier en vaak rond hetzelfde tijdstip. Katten volgen de zon graag door het huis om er lekker in te liggen en wassen zich nadat ze hebben gegeten. Een hond komt naar je toe voor een knuffel als je thuiskomt en blaft als de bel gaat. Konijnen plassen bij voorkeur in één hoek van hun verblijf en zitten graag dicht bij elkaar. Kippen komen op je afgerend als je met voer aankomt en vissen zwemmen naar hun voerplek rond voedertijd.

Vaste gewoontes passen mensen liever niet aan, tenzij er een goede reden voor is. Als je last van je schouder hebt, zul je je op een andere manier moeten afdrogen, of als je kiespijn hebt, poets je je tanden zachter in dat gebied.

Pijn

Ook huisdieren zullen pas van hun vaste gedrag afwijken als het moet. Bijvoorbeeld vanwege pijn of een orgaanprobleem. Als baasje ken je de vaste patronen van je dieren het beste en als er daarin iets verandert, is het belangrijk om alert te zijn. Vaak zijn zulke subtiele veranderingen signalen dat er iets mis is en zullen er meer afwijkingen volgen.

Gebeurt dat, laat je dier dan goed door je dierenarts controleren. Hoe eerder een probleem wordt ontdekt, des te meer eraan is te doen en des te sneller (en vollediger) een beestje kan herstellen.

Natuurlijk kan een dier ook een vaste gewoonte of patroon om een andere reden aanpassen en zie je geen verdere veranderingen optreden, maar meestal is een gedragsverandering een (eerste) signaal van een probleem.

Oudere dieren zijn vaak nog veel strikter in hun vaste gewoontes. Kunnen ze die niet uitvoeren, dan kunnen ze van slag raken. Dieren kunnen niet praten, maar wij als baasjes kunnen ze wel lezen. Hoe beter je dat doet, des te meer zullen afwijkingen opvallen.

