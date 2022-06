Het nut van de kruipruimte

We waren op bezoek bij de nicht, en bijbehorende man, van mijn meissie. Het gesprek ging uiteraard over de energieprijzen die de pan uitrijzen. Ook zij hebben zonnepanelen aangeschaft. Goed voor de portemonnee en het milieu.

Er was alleen één piepklein dingetje. Toen ze hun huis betrokken, lieten ze een mooie houten vloer leggen. De beste man raadde hen toen aan de vloer helemaal dicht te leggen. Het luik naar de kruipruimte zat in de woonkamer en die lelijke naden in je houten vloer wil je niet. Hoe vaak moet je nou in je kruipruimte zijn? Eigenlijk nooit. De hele handel werd dichtgelegd.

Trillende handen

Toen moest de handige zwager van de nicht de zonnepanelen in de kruipruimte aansluiten. Oeps. Waar zat dat luik nou precies? Met angst en beven gaf de man des huizes aan waar hij dácht dat het zat. Met trillende handen begon zijn handige broer te zagen. Wat denk je? In één keer goed! En de plek? Precies onder de bank! Je ziet er niks van, maar dat kan ook anders.

Praktisch alle woningen die vóór 1980 zijn gebouwd, hebben een kruipruimte die als buffer dient. Deze ruimte zorgt ervoor dat de vloer van de begane grond niet in aanraking met de ondergrond komt die vaak nat en koud is.

De luchtlaag in de kruipruimte heeft een isolerende werking. Ook zitten schimmels zo mooi opgesloten. Daarnaast is er vaak leidingwerk geplaatst zoals gas- en waterleidingen, elektriciteitskabels en afvoeren.

Tegenwoordig wordt de kruipruimte vaak met isolatiemateriaal volgespoten om de woning energiezuiniger te maken. Dit zogenoemde na-isoleren brengt hoge kosten met zich mee en daarom, en om de aanwezigheid van schimmels tegen te gaan, wordt vaak niet eens meer een kruipruimte gemaakt. Het nadeel is dat je dan niet zonder breekwerk bij bepaalde leidingen of afvoeren kunt.

Meestal zit het luik in de hal, achter de voordeur, soms ook op andere plekken, zoals bij de nicht en haar man. Je kunt ervoor kiezen buitenom een toegang tot de kruipruimte te creëren. Dat was in het geval van de nicht slim geweest.

Loze leidingen

Een andere tip is om wat extra loze leidingen van de gevel, keuken of andere vertrekken naar de meterkast te trekken. Wil je later bijvoorbeeld de televisie op een andere plek, dan kun je de benodigde kabels eenvoudig door de lege buis heen trekken.

Leg je een loze waterleiding naar de voor- of achtergevel, dan kun je er in de toekomst een kraan op monteren. Gewoon een kwestie van een gat door de gevel boren en er een stuk leiding doorheen steken. Maak wel een tekening van de maten en waar alles loopt. Hang deze in de meterkast zodat jij, en eventuele volgende bewoners, zich nooit kunnen vergissen.

Als de vloer eenmaal open ligt en je moet oude leidingen vervangen, bespaar dan niet op kwaliteit. Kies voor duurzame producten zodat je er de komende honderd jaar niet meer bij hoeft.

