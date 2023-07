Een bed van karton in een plastic huis: op deze camping in Castricum kampeer je duurzaam én comfortabel

Wat moeten we ons voorstellen bij een Plastic Huis? In onze fantasie zien we een samenraapsel van kleurige jerrycans en boodschappentasjes, grillig samengesmolten tot een Hans en Grietje-huisje. De werkelijkheid blijkt gelukkig verrassend strak, fris en modern. En toch gemaakt van gerecycled plastic.

Het is fijn aankomen bij Camping Geversduin, want ze hebben een ruime parkeerplaats én bijzonder behulpzaam personeel bij de receptie. Bovenal is meteen duidelijk dat we ons hier letterlijk midden in het prachtige Noord-Hollandse Duinreservaat bevinden. Niks geen kale grasveldjes voor tenten of campers, maar groene plekken met veel privacy in bos en duin.

Strak

We krijgen een handig papieren plattegrondje en een duinkaart waarmee we in het omringende natuurgebied mogen wandelen. Maar eerst op naar de plek waar we gaan overnachten, ons Plastic Huis. Dat staat midden op een stukje ’eigen’ grond met daarop een picknicktafel. Het oogt strak, met veel hout en bekleed met zwarte kunststof platen; dat is het moeilijk recyclebare plastic, ingezameld tijdens een beach clean-up.

Binnen veel hout, lekker grote ramen en twee keer een schuifpui zodat je gemakkelijk binnen en buiten met elkaar kunt verbinden. Mijn zoon ploft tevreden op de bank en wijst op het grote Wooff-kussen voor de hond. Die mag blijkbaar ook mee. De trendy zwarte keuken is van alle gemakken voorzien, net als de badkamer met douche en toilet.

Zoon doet ondertussen twee ontdekkingen: er is ook nog een ommuurde buitendouche! Echt leuk om bij lekker weer onder de zon te kunnen douchen. En natuurlijk superhandig als je met zanderige kinderen van het strand afkomt. De tweede ontdekking is dat mijn tweepersoonsbed is gemaakt van... karton.

Algemeen bijschrift

Heel duurzaam en ik heb er tijdens het slapen helemaal niets van gemerkt. Zoon slaapt in het stapelbed in de tweede slaapkamer. Beddengoed en handdoeken zijn allemaal ruim voorhanden, net als een handig schoonmaaksetje in de keuken.

Aan de picknicktafel buiten drinken we twee Noestjes. Noest is het bier dat de plaatselijke brouwerij Dampegheest speciaal voor de Kennemer Duincampings heeft gemaakt.

Tijd om boodschappen te doen in de Knoest Minimarkt waar ze een biologisch assortiment aanbieden. Bijzondere sappen, veel streekproducten en zelfs de verkrijgbare tandenborstel is van afbreekbaar materiaal. Camping Geversduin gaat er prat op de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Ons gezellige plastic huisje is daarvan het nieuwste bewijs.

In het kort

Interieur

Warm hout gecombineerd met zwarte kunststof. Lekker licht, met een natuurlijke uitstraling en veel organische vormen.

Locatie

Middenin het Noordhollandse Duinreservaat, vlakbij Castricum. Het strand van Heemskerk ligt op vier kilometer afstand.

Voorzieningen

Een snackbar, een minimarkt en twee restaurants. Verschillende sanitair-gebouwen en kinderspeelplaatsen. Fietsverhuur en naast plekken voor tenten en caravans/campers zijn er ook luxe boom- en strandhuizen.

Praktisch

De prijzen van het Plastic Huis (vier personen) variëren van 388 (laagseizoen) tot 993 euro (hoogseizoen) voor een midweek. Voor een weekend ben je ergens tussen de 579 en 974 euro kwijt.

campinggeversduin.nl