Blair Witch review

Het bleek een marketingcampagne voor de horrorfilm The Blair Witch Project, waarin de gelijknamige heks talloze slachtoffers maakte. Inmiddels zijn we twee delen verder en is het tijd om in de Blair Witch game zelf de bossen in te gaan. Het levert genoeg kippenvelmomenten op, maar haalt het enge niveau van de eerste film jammer genoeg nooit.

Wat is het?

Na de Blair Witch film uit 2016 vond filmstudio Lionsgate het tijd voor een game. Nu, drie jaar later is het tijd voor Blair Witch, het spel gebaseerd op de Blair Witch film uit 2016. Gamers kruipen in deze game in de huid van Ellis, een voormalig agent en militair die te hulp schiet bij een zoekactie naar een vermist jongetje in de Black Hills bossen in Burkitsville. Ellis lijdt aan posttraumatische stress en heeft zo zijn eigen problemen, maar wil wel graag bijdragen. Dus gaat hij samen met zijn hond Bullit de bossen in. Al snel pikt de hond een spoor op dat ver de bossen in leidt. Als Bullit ineens blaffend de struiken in rent maken spelers een nare val, waarna ze wakker worden in het donker.

Compleet de weg kwijt en slechts bewapend met een zaklamp, wat hondenkoekjes, een mobiele telefoon (ironisch genoeg zonder bereik) en een walkietalkie moet de weg vervolgens voortgezet worden. Het fluiten van de vogeltjes dat het bos overdag zo magisch over doet komen alsof je in een sprookje van Disney rondloopt, heeft dan plaatsgemaakt voor donkere silhouetten en eng geritsel vanuit onbekende bronnen. Daarbij wordt het bos steeds vreemder en enger naarmate er verder het bos in gelopen wordt.

Bullit begint daarbij steeds vaker te blaffen naar niets. Althans, in het begin. Want later in de game duiken er ineens wezens op die je de stuipen op het lijf jagen. Om alles nog enger te maken vind je ook nog eens een camcorder en cassettebandjes, waarop vreemde en gruwelijke beelden te zien zijn. De camcorder is de link en een knipoog naar de oorsprong van de filmfranchise, waarin 'camcorderbeelden' getoond werden van de slachtoffers van de vermeende Blair Witch. Daarbij geeft dit aan dat de heks echt is en dat jij haar volgende slachtoffer dreigt te worden.

Is het wat?

Vanaf het moment dat je de camcorder in handen hebt leidt deze je steeds verder het bos in, terwijl de spanning alsmaar verder opgebouwd wordt. Kenners van de films weten dan al hoe laat het is en dat het niet lang zal duren voordat het huis van de heks op zal doemen. Zoals ook in de Blair Witch films is dit huis de laatste halte.

Het hele verhaal in de films werkt door middel van psychologische horror naar dat moment toe, maar in het spel werkt dit niet. Ontwikkelaar Bloober team heeft er wat dat betreft goed aan gedaan om van de formule af te wijken en extra horrorelementen aan het bos toe te voegen. Alleen die elementen zijn nog steeds te karig aanwezig en werken bovendien meer als gimmick om een langdradige boswandeling in het donker te onderbreken. Bovendien zijn er op dit gebied regelmatig kleine foutjes in het spel te vinden, waardoor je nogal eens een stuk opnieuw moet spelen.

Een ander element dat je wandeling regelmatig onderbreekt is het feit dat je de nodige puzzels moet oplossen. Er moet bijvoorbeeld hiervoor in het donker gezocht worden naar onderdelen bij een oud en vervallen houthakkerskamp, terwijl je telkens het gevoel hebt bekeken te worden. Het is een goede manier van spanningsopbouw in Blair Witch, maar niet meer dan dat. Voor een horrorspel zijn er behoorlijk weinig schrikmomenten aanwezig. In plaats daarvan wordt er veel meer met psychologische effecten gewerkt, door het bos zowel verwarrend als eng te maken.

Gelukkig wandel je niet zomaar door een lineair bos, maar kun je grotendeels zelf je pad kiezen. Het zorgt ervoor dat je geen idee hebt waar je heen moet en je echt verdwaald voelt in het massieve woud. Daarbij kom je, net als de slachtoffers in alle Blair Witch films, vaker dan eens een doodlopend einde tegen en moet je op zoek naar het juiste pad. Hiermee geeft Blair Witch het gevoel van de slachtoffers uit de films goed aan jou door. Alleen dan wel zonder de heks, want die laat haar gezicht niet zien.

Plus- en minpunten

+ Bullit is een erg leuk element

+ Geeft je het gevoel echt verdwaald te zijn

+ Soms uitdagende puzzels

- Heel weinig schrikmomenten

- Regelmatig foutjes in het spel

- Wordt uiteindelijk toch langdradig

Conclusie

Blair Witch is hiermee meer een thriller die je in een donker bos zet dan een horror-avontuur. De lijn van de film uit 1999 wordt gevolgd, maar waar dit voor de films goed werkt is dat minder wanneer je zelf aan het roer staat. Toch is het spel vermakelijk en zul je regelmatig even schrikken van dingen die om je heen gebeuren. Als je op zoek bent naar een eng avontuur, maar geen zin hebt om de hele tijd onder je bed te kijken voor je gaat slapen is Blair Witch een aanrader.

Dit artikel is in samenwerking met XGN.nl