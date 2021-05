Mart Smeets verklaart Canada de liefde in nieuw boek (en geeft tips voor een onvergetelijke reis)

Het majestueuze Canada is een bijzondere smeltkroes. Ⓒ foto Getty Images

Het buitenland begint langzaam maar zeker weer te lonken. Deze week vinden we inspiratie in Canada. Alle reizen bij elkaar opgeteld, verbleef sportcommentator Mart Smeets (74) er een jaar van zijn leven. Deze week verscheen zijn boek ’O Canada’ dat leest als een liefdesverklaring aan de bijzondere smeltkroes die dit land is.