Recept van de dag: stamppotje van knolselderij

Toch betekent een stamppot niet per se supervet en calorierijk, noch ben je gebonden aan de wintermaanden. Je kunt de aardappels vervangen door aromatische knolselderij en in plaats van worst kip nemen. In de Stamppotbijbel (Uitgeverij Carrera) brengt Werner Drent er een met groene asperges – de witte volgen nog, die zijn begin mei het lekkerst –, gebakken kip en rucola. Lentekleuren op tafel!

Nodig voor 2 personen:

- 500 gr knolselderij

- 1 knoflookteen

- 1/2 rode ui

- 250 gr groene asperges

- 50 gr rucola

- 1/2 rode paprika

- 250 gr kipfilet

- 100 gr champignons

- 1 el olijfolie

- 50 gr zure room

- gezouten roomboter

Bereiding

Schil de knolselderij, snijd in kleine stukken en kook beetgaar. Hak de knoflook fijn en snijd de rode ui in fijne ringen. Verwijder de uiteinden van de groene asperges en snijd ze in schuine stukken. Was de rucola en laat uitlekken. Snijd de paprika in dunne lange repen en de kipfilet in blokjes. Bak de kip en knoflook mooi bruin op hoog vuur. Bak de paprika even mee, voeg de asperges en rode ui toe en tot slot de champignons. Roerbak alles nog vijf minuten. Giet de knolselderij af en stamp tot een puree, roer de zure room erdoor met roomboter, meng de rucola en kip-aspergemengsel door de puree en breng op smaak met zout en peper.