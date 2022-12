De voordelen van muziek tijdens het sporten

Muziek doet veel met ons. Zijn we droevig, dan kan een bepaald lied ons troost bieden of ons opbeuren. Maar muziek kan ons ook helpen tijdens het sporten, zegt muziektherapeut Ronna Kaplan, verboden aan de Staatsuniversiteit van Cleveland, tegen HuffPost.

Het is allereerst goed om te weten dat ons lichaam onbewust reageert op muziek. Zo bewegen we vaak spontaan een voet mee op de beat van een nummer of maken we (subtiele) hoofdbewegingen op een bepaald ritme. Ritmische meevoering, wordt dat ook wel genoemd.

Tempo

Hoe sneller het tempo van de muziek, hoe meer ons lichaam geneigd is om in dat snelle tempo mee te bewegen. Ben je dus aan het sporten en wil je wat uitdaging, kies dan een nummer met een tempo dat net iets sneller is dan je gemiddelde hardloop- of wandelpas. Dit helpt je om sneller te bewegen tijdens je training.

Je kunt beginnen met een nummer met een langzamer tempo en geleidelijk je snelheid verhogen door nummers met snellere beats te kiezen, wat volgens Kaplan ideaal is als je je loop- of hardlooptempo wil verbeteren.

Muziek motiveert

De muziek waarnaar je luistert tijdens een training kan je helpen om gemotiveerd te blijven.

Het kan zo zijn dat je tijdens een training je afspeellijst aan hebt gezet maar tijdens het sporten eigenlijk aan het wachten bent tot je favoriete nummer voorbij komt. En dus blijf je maar sporten (en wachten) tot je je lievelingslied hoort.

Tegelijkertijd is het ook zo dat wanneer je muziek afspeelt waar je normaal gesproken eigenlijk helemaal niet naar luistert (zet bijvoorbeeld eens popliedjes aan in plaats van hiphop), dan is de kans groot dat je door blijft sporten omdat je benieuwd bent naar de nummers die nog zullen komen. Met andere woorden: door je te laten verrassen is de kans groot dat je blíjft sporten.

Muziek leidt af

Heb je een zware training voor de boeg waar je eigenlijk niet zo veel zin in hebt? Zet muziek aan! Op die manier ben je minder snel geneigd te denken aan hoe lang je nog moet trainen. Terwijl je meezingt met liedjes of liedjes hoort waar je bijzondere herinneringen aan hebt, zul je afgeleid zijn en minder stilstaan bij de intensiteit van je work-out. Het zorgt er bovendien voor dat je je minder verveelt, en dat is extra fijn als je op die saaie loopband staat...