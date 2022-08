Brazilië krijgt nieuw stranddorp speciaal voor digitale nomaden

Lekker met je voeten in het zand op je laptop werken en af en toe een duik nemen in de zee. Veel digitale nomaden vinden het heerlijk om op afstand in een ver warm oord te werken. Voor hen is er goed nieuws: in Pipa, een badplaats in Brazilië, wordt speciaal voor digitale nomaden een nieuw dorp gecreëerd.