Recept van de dag: Venetiaanse oliebollen

Nodig voor 6 feestneuzen:

•80 g rozijnen

•60 ml grappa (of wodka)

•275 ml lauwe melk

•1 zakje gedroogde gist

•2 eieren

•3 eetlepels suiker

•1 snufje zout

•50 ml zachte boter, gesmolten en lauw.

•400 g bloem

•zonnebloemolie voor het frituren

•180 g gekonfijte vruchten zoals sinaasappel of citroen, in kleine blokjes gesneden

•de geraspte schil van een citroen of een sinaasappel

Bereiden:

Meng rozijnen en grappa, of wodka en laat minstens zes uur weken. Meng gist en lauwe melk tot het opgelost is. Voeg eieren, suiker, zout en de gesmolten boter toe en meng alles goed door elkaar. Voeg de bloem toe en klop het mengsel stevig door. Voeg de rozijnen met de alcohol, de gekonfijte vruchten, pijnboompitten en geraspte schil toe. Kneed het deeg. Leg het deeg in een kom en dek af met folie. Laat het dan een uur lang in een warme omgeving rijzen tot het volume ongeveer verdubbeld is.

Zet de friteuse op 190 °C. Vorm met behulp van twee eetlepels een deegbol. Bak twee minuten per kant. Laat even uitlekken en rol de beignet door de suiker.