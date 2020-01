Dit is een van de weinige nieuwe stadsautootjes - Hyundai i10 - Video

Terwijl veel autofabrikanten het ooit zo populaire A-segment de rug toe keren, komt Hyundai gewoon met een nieuw model. Het gaat om de kersverse i10, een in Nederland zeer populaire auto. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst vertelt je waarom de Koreanen nog brood zien in deze compacte klasse en laat zien hoe goed de auto is.