Dit zijn de (gezondheids)voordelen van vriendschappen

Naar het belang van vriendschappen zijn in de loop der jaren meerdere onderzoeken gedaan. Uit alle studies kwam naar voren: het hebben van mensen om je heen die om je geven (en andersom) is goed voor ons.

Sigaretten

Zo verzamelden wetenschappers voor een groot Amerikaans onderzoek in 2015 data van zeventig verschillende studies waaraan in totaal 3,4 miljoen mensen hebben meegedaan. Julianne Holt-Lunstad, verbonden aan de Brigham Young Universiteit in Provo (Utah), en haar collega’s ontdekten dat de afwezigheid van vriendschap soortgelijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt als het roken van tot wel vijftien sigaretten per dag.

Immuunsysteem

Mensen met een betere gezondheid schijnen meer vrienden te hebben. Ook geldt: een goede vriendschap leidt tot een betere gezondheid.

Bekijk ook: Zoveel goede vrienden hebben Nederlanders gemiddeld

Zodra we iemand (of meerdere mensen) in ons leven hebben bij wie we ons gesteund en geliefd voelen, kan dat hoge bloeddruk voorkomen. Ook zou het zorgen voor een betere hormoonregulatie en sterker immuunsysteem.

Vrienden kunnen bovendien een goede invloed op ons hebben als het gaat om gezond(er) eten en voldoende beweging. Ook mooi: volgens Holt-Lunstad kunnen ware vriendschappen ons een gevoel van zingeving geven waardoor we onbewust meer gemotiveerd raken om goed voor onszelf te zorgen.

Aantal vrienden

Uit onderzoek blijkt dat mensen gemiddeld drie vrienden hebben die ze volledig vertrouwen en bij wie ze helemaal zichzelf kunnen zijn.

AARP, een Amerikaanse belangenorganisatie voor vijftigplussers deed onderzoek naar de hoeveelheid vrienden en de effecten daarvan. Daaruit blijkt dat de mensen die minder dan drie hechte vrienden hebben, meer kans hebben op het ervaren van eenzaamheid.