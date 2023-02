Nathalie danste op het vliegveld met de douane: ’Gekkigheid en gelach’

Herinnering

„Een paar jaar geleden ging ik een maand naar Sri Lanka. Samen met Scott uit Nieuw-Zeeland en een vader en zoon uit Australië gingen we op zoek naar een waterval die in de buurt zou moeten zijn. Het was prachtig: de stenen waren uitgeslepen, je kon onder een deel van de waterval zitten en je door de waterstroom laten masseren. Het leek wel een reclame. Totdat het weer extreem snel omsloeg.

De waterstroom waardoor we omlaag liepen, werd snel groter, de bus ging niet meer omdat de hele weg onder water stond. Uiteindelijk mochten we in een huisje in de bergen overnachten. Een prachtavontuur in een prachtland.”

Drama

„In Puna (India) zat ik met de eigenaar op het dakterras van het guesthouse te kletsen toen we een enorme knal hoorden. Een bomaanslag in de German Bakery, waar ik zo’n 15 minuten eerder voorbij was gelopen. Hierbij vielen doden. Als ik niet met deze jongen had afgesproken, was ik daar waarschijnlijk gaan zitten om wat te eten...”

Altijd mee

„Sinds ik bij een paragliding-ongeval mijn rug brak, heb ik altijd een spijkermatje in mijn backpack zitten. Plus twee tennisballen, zodat ik altijd mezelf kan masseren.”

Voedsel

„In Cambodja was ik lang met de bus onderweg. Meestal heb ik wel iets te eten bij me, maar deze keer niet. Bij een busstop zag ik een barbecue met, zo dacht ik, gekookte eieren op een stokje. Toen ik in de bus het eerste eitje pelde, schrok ik enorm. Er zat een kuikentje in! Ik had nog steeds veel trek en alle ogen in de bus waren op me gericht, maar toch heb ik ze weten weg te moffelen.”

Douanedans

„In Delhi had ik souvenirs geshopt, onder meer twintig buikdanssjaaltjes die ik in Nederland wilde gebruiken bij mijn Bollywood style danslessen. Toen mijn backpack door de scanner ging, zagen ze allemaal rare rondjes en moest de tas open. Met wat gekkigheid en gelach heb ik een sjaaltje om mijn middel gedaan, gezongen en wat gedanst. De douanier ging zelfs meezingen en dansen.”

Wens

„Ik liep ooit in 89 dagen 2500 kilometer vanuit Geldrop naar Santiago de Compostela, maar dat is een eitje vergeleken met de Pacific Crest Trail. Die lijkt me heel gaaf om te doen!”

Afrader

„Puducherry in India. Het zou een heel spirituele plek zijn, maar het was heel stil, er was nauwelijks accommodatie en weinig plekken om te eten. De stad voelde te weids, te leeg, te afstandelijk. Op de ’spirituele plekken’ was je alleen welkom als je via-via was gekomen.”

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar vrij@telegraaf.nl