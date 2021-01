Dit mag nooit meer weg: beeldje ter herinnering aan verongelukte broer

Achtenzestig is Mary Pieters-Van Keulen inmiddels, maar ze herinnert zich 1 april 1961 als de dag van gisteren. Haar grote broer Henk (22) woonde met zijn vriendin in Hengelo en ging op de motor een verjaardagskaartje op de bus doen voor Mary. Want zijn kleine zusje zou op 6 april negen jaar worden.

Een lief gebaar van een grote broer die niet meer thuis in Limburg woonde omdat hij na een ruzie met zijn vader was vertrokken. Een ruzie die nooit meer zou worden bijgelegd, want Henk verongelukte die dag met zijn motor. Hij droeg geen helm, ach, dat kleine stukje... Mary’s vader bleef zich tot zijn dood in 2012 (hij werd 101) verwijten dat hij het nooit had goedgemaakt met zijn zoon.

Op 5 april werd Henk vanuit het ouderlijk huis in Limburg begraven. De familie kwam een paar maanden na zijn dood in het bezit van deze beeldjes die hij blijkbaar verzamelde. Het stelletje is nu, bijna zestig jaar later, de enige tastbare herinnering die Mary nog aan haar broer heeft. De beeldjes hebben diverse verhuizingen overleefd – Mary woont inmiddels in Hongarije – en worden vanzelfsprekend gekoesterd als een kostbare schat.

