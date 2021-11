In deze verborgen parel wil je slapen als je in Valencia bent!

In een van de vele straatjes van het vriendelijke Valencia zit een verborgen parel met even zo vriendelijk personeel. De Nederlandse Daphne Kniest en Wouter Kock hadden aan hun YOURS boetiekhotel een aardige kluif: de verbouwing van de voormalige wasserette, met bijbehorende Spaanse bureaucratie, en een zware corona-lockdown zorgden voor een uitdaging. Die hebben ze met vlag en wimpel doorstaan.

Hotels en B&B’s genoeg in Valencia, maar iets ertussenin ontbrak nog, vonden de twee. Achter de strakke, moderne deur in de originele gevel, het enige dat tijdens de verbouwing overeind bleef, hebben zij een eigen wereld gecreëerd die met modern design is ingericht en waar zelfs in het achtertuintje een idyllisch zwembad(je) huist.

Designverantwoord

Al bij de entree komt de aangename huisgeur je tegemoet en de ontmoeting met het personeel is alsof je er al jaren komt. Zittend met een drankje in de hand in het designmeubilair en een achtergrondmuziekje uit de speakers is het een oase van rust in het toch steeds (vooral met Nederlanders) drukker wordende Valencia.

De kamer zelf is er een voor in de woonbladen. De lichte bouclé bank en het door een lokaal bedrijf gemaakte, comfortabele bed op het split level, te bereiken via een (ietwat smalle) trap, nodigen uit tot neerploffen, helemaal na een dag de stad verkennen.

Dat gaat vanuit YOURS prima: het boetiekhotel ligt in de hippe wijk Ruzafa, direct aan een van de vele fietspaden. In de straat zelf zijn diverse fietsverhuurbedrijven, al verhuurt het hotel ze ook. De stad ontdekken met een tweewieler is een aanrader. Al is de reuring ook lopend vanuit het hotel goed te bereiken. Het nieuwe stadspark Parque Central ligt om de hoek, evenals het station.

Oase van rust

Vanaf het balkonnetje is ook die reuring te zien, al is er eenmaal binnen ook weer die oase van rust. Die wordt ook in de hand gewerkt door het kleur- en materiaalgebruik: licht hout, wit, licht beton en veel accessoires. De eveneens strak ingerichte badkamer met fijne producten is ruim, met witte handdoeken van indrukwekkende afmetingen en zachtheid, altijd een cadeautje. Het à la carte-ontbijt is eveneens een fijne: de gezonde powersmoothies worden voor de neus gemaakt, de avocado voor de toast vers geprakt. Het in de witte tegels verzonken zwembad ligt er aanlokkelijk bij, maar er is helaas geen tijd: Valencia lonkt!

YOURS boetiek-hotel moet een echt thuisgevoel geven, vinden de bedenkers. Gezien het feit dat we met moeite uitcheckten, kunnen we concluderen dat dat is gelukt.

In ’t kort

Interieur: Praktisch design zonder kil te worden, want aangekleed met veel (natuurlijke) accessoires.

Locatie: Hartje Valencia met restaurants, parken, terrasjes, station en supermarkten op loop- en fietsafstand.

Service: Hartelijk, open, enthousiast en persoonlijk.

Praktisch: Kamer vanaf 109 euro, ontbijt los à la carte te bestellen, thisisyours.es