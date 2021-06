Nico (24) en Chris (31) maken jenever van afgedankt brood: ’Waarom is nooit iemand eerder op dit idee gekomen?’

Na veel zelfstudie bouwden de jongens een oude cv-ketel om naar destillatieketel om hiermee veelal pure alcohol te destilleren en er diverse likeuren mee te maken. Dat beviel zo goed dat Nico ervoor koos om chemische technologie te studeren. Bij distilleerderij De Tweekoppige Phoenix in Zaandam kon hij de fijne kneepjes van het vak leren.

Komend uit een bakkersfamilie zag Chris op zijn beurt hoeveel brood er verloren gaat. Het idee voor jenever van overgebleven brood was geboren. Hun product wordt inmiddels in meer dan 150 horecazaken geschonken.

Het succes zit ’m mede in het duurzaamheidsaspect van zo min mogelijk weggooien. Maar ook in marketing: anno 2021 is het zaak je product zo visueel aantrekkelijk mogelijk aan de jonge doelgroep te tonen, veelal via sociale media. Chris: „Dat is een van de grootste verschillen tussen drank maken van toen en nu: presenteren. Vroeger ging je op het advies van de slijter af, nu staan daar tien verschillende merken op de plank, dan moet je andere kanalen aanboren.”

Experimenteren

De drank wordt al decennialang volgens traditionele receptuur gemaakt en staat volgens hen nog altijd bekend als een studentikoze drank, vooral de jonge jenever. Chris: „In het oude recept zit vooral jeneverbes, wij hebben geëxperimenteerd met kruiden zoals sinaasappelschil, hibiscus, tonkaboon en zoethout. Nico: „Al sprak ik laatst een jeneverveteraan die zei dat er heel vroeger ook zoethout in ging.”

De twee zijn niet de enige ’jonkies’ in deze branche. Nico: „Dat verbaasde me, ik had allemaal opa’s verwacht die al 100 jaar in het vak zitten. Steeds meer jongeren beginnen een eigen bedrijf. Vroeger had je daarvoor een locatie en geld nodig, nu kun je door crowdfunding al snel iets starten.”

De oude garde gebruikte de jenever dus anders, als borreltje na het eten, dan de nieuwe generatie die ’m gerust als mix inzet. En dat samen met hun ingrediënt: brood. Chris: „Grappig eigenlijk: graan is een essentieel onderdeel van brood, maar ook van drank, dus dat past goed. Waarom is er in die honderden jaren nooit iemand op het idee gekomen die twee samen te voegen?”