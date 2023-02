Langoustines pellen? Zo doe je dat volgens een topkok

Je vindt de langoustine vaak op het menu van de betere restaurants. Hij wordt ook wel de Noorse kreeft genoemd terwijl de Italianen het over scampi hebben. Wij gebruiken dat woord weer voor grote garnalen. Toch is het een kreeftachtige die 10 tot 24 centimeter groot wordt. Ze houden zich verborgen in zanderige en modderige bodems, op een diepte tussen 30 en 200 meter. In de zomermaanden komen ze uit onze Noordzee, de rest van het jaar wordt er zuidelijker in de Atlantische Oceaan gevist.

Chef-koks gebruiken de langoustine graag omdat hij enorm veelzijdig is. Tommy Janssen, mede-eigenaar en chef-kok bij het gastronomische restaurant Maeve in het centrum van Utrecht, heeft een heel spectrum aan bereidingen achter de rug.

„Ik draai al een flink aantal jaren in deze wereld mee”, vertelt Janssen. „Eigenlijk symboliseert de langoustine een reis van mijn ontwikkeling als kok. Ik begon met de koude bereiding, een jaar of vijf geleden. Langoustine is heel mooi zoet en zilt van zichzelf. Je kunt hem dan ook perfect koud als een tartaar bereiden. Maar ook als een ceviche, met een hoop zuren erbij. Die kun je uit citrusvruchten halen, maar ook uit tomaten.”

„Inmiddels hebben we dit product doorontwikkeld door hem te bakken. Ook roken we hem af en toe. Daarnaast is het een kwestie van temperatuurbeheersing omdat je niet wilt dat de langoustine doorgaart.”

„Onze langoustines komen altijd uit Noorwegen of Zweden. Die hebben de gewenste grootte en een mooie roze kleur. Ze zijn goed stevig van binnen.” In tegenstelling tot een grote kreeft komen ze niet levend binnen. „Dat zouden ze ook niet overleven, het zijn veel kwetsbaardere beestjes. Ze worden keurig op ijs bewaard.”

Janssen werkt ook met kreeft, maar kiest het liefst voor langoustine. „Er zijn veel mooie Nederlandse producten, de Oosterschelde-kreeft is er een van. Als die een paar maanden in het seizoen is, zullen we die heus wel gebruiken. Maar de langoustine is veelzijdiger en makkelijker hanteerbaar.”

Het verschil met de kreeft zit hem niet alleen in het formaat. De beestjes hebben van nature een roze-oranje kleur, ze zijn dus niet gaar als je ze koopt bij de visboer!

In de keuken, waar vijf medewerkers druk met de lunch bezig zijn, ligt een aantal langoustines klaar. Een paar ongepelde en reeds gepelde. Janssen pakt een langoustine en trekt eerst de kop met twee scharen eraf voordat hij de buitenkant pelt.

„Net als bij grote garnalen zou je de langoustine met z’n kop kunnen grillen of bakken om vervolgens het hoofd uit te zuigen. Daar zit zoveel smaak in! Maar omdat we onze gasten niet aan het werk willen zetten, krijgen ze een gepelde langoustine.”

Eerst trekt Janssen voorzichtig de kop en staart eraf, dan kraakt hij aan beide kanten het exoskelet, waarna hij de buitenkant eenvoudig van het vlees kan trekken. „Vergeet nooit het darmkanaal te verwijderen, die zit namelijk vol met zand. We vermalen de pootjes, kop en scharen, ze zijn perfect om een saus van te maken. We gooien absoluut niets weg.”

Het langoustine-gerecht van chef-kok Tommy Janssen is licht gerookt op de Japanse Konro-grill. Ⓒ Michael van EMDE BOAS

Dan neemt Janssen twee reeds gepelde langoustines. „Ik gaar die van buiten met een gasbrander. Vervolgens roken we die af op een Japanse Konro-grill (tafelgrill met kolen, red.) en dan lakken we ze met een karamel. In die karamel zit soja, mirin (japanse rijstwijn) en gember.”

„Op het bord beginnen we onderin met een crème van cashewnoten. Daarop leggen we een gelei van kombu (zeewier), gebakken spitskool, de gerookte langoustine, en garneren we met gedroogde tonijnvlokken en limoen. Om te eindigen met een schuim, gemaakt van langoustine, en op smaak gebracht met limoenblad en curry.”

De langoustine heeft een mooie rooksmaak die een contrast vormt met de nootachtige crème, de spitskool met bite en het kruidige schuim. De tonijnvlokken zorgen voor extra umami. Janssen: „Het hoeft natuurlijk niet zo ingewikkeld. Thuis kom je met een paar ingrediënten al een heel eind. De langoustine is niet het goedkoopste schaaldier, toch raad ik iedereen aan om ze bij de visspecialist te bestellen. Als je iets bijzonders op tafel wilt zetten, dan is dit het product bij uitstek.”