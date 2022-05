Lifehack: de truc om te voorkomen dat uienpoeder klontert

Allereerst is het goed om te weten dat je specerijen het best op een droge, donkere en koele plek bewaart. Het is heus niet erg als je dat af en toe vergeet, want specerijen kunnen wel wat hebben.

Toch is dat bij uienpoeder anders. Al na een week kan uienpoeder namelijk gaan klonteren. De aan elkaar geplakte specerij komt dan met geen mogelijkheid meer uit het potje.

Dé oplossing om klonten te voorkomen: als je je potje uienpoeder bewaart op een donkere, droge maar ook juist een beetje een tochtige plek, zal het klonteren wel meevallen.

Nu snappen we dat zo’n plek in huis misschien lastig te vinden is (en je uienpoeder in je donkere tuinhuisje bewaren is ook zo gek). In dat geval kan het helpen om je uienpoeder over te gieten in een niet transparant, kunststof doosje óf een metalen busje.

Je kunt er altijd voor de zekerheid nog wat rijstkorrels aan toevoegen, die absorberen het eventuele bijgekomen vocht. Probleem opgelost!