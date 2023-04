Dagrecept: Bleekselderijsalade met stilton, appel en zoete nootjes

De salade waar ze in gaan is er een met bleekselderij en frisse plakjes appel, een beetje zoals de waldorfsalade maar dan anders, met milde blauwe kaas. Een goddelijk recept van Andy Barghani uit zijn boek De chef die je wilt zijn. Als je niet van blauwe kaas houdt kun je pittige cheddar gebruiken. Pluk de blaadjes van de bleekselderij, scheur grote blaadjes doormidden en zet apart. Snijd de bleekselderij in heel schuine, dunne plakjes (zo'n 5 cm lang.) Leg ze in een grote mengkom.

Snijd de appel in vieren, verwijder het klokhuis en snijd elk stuk in dunne plakjes. Voeg toe aan de bleekselderij. Voeg het citroensap en de olijfolie toe en breng op smaak met zout. Meng alles tot de appel en bleekselderij bedekt zijn. Voeg de kaas, noten en de bleekselderijblaadjes toe en meng nog een keer. Proef even, het moet lekker fris en zurig smaken. Als het een beetje opgepept moet worden, voeg je nog iets citroensap, olijfolie en zout toe, tot het superlekker is. Strooi er tot slot flink wat peper over en serveer.

Nodig voor 4 personen:

- 6 stengels bleekselderij (met veel blaadjes)

- 1 granny smith appel

- 3 el citroensap

- 2 el extra vergine olijfolie

- grof zeezout

- 85 g milde blauwschimmelkaas (zoals stilton)

- 60 g zoete geroosterde noten (recept van gisteren, zie ook online)

- versgemalen zwarte peper