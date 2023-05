In deze steden shop je het beste vintage items

In heel Nederland kun je terecht om mooie items te vinden voor in huis of in je kast. Vakantiehuisjeswebsite Holidu besloot proef op de som te nemen en op onderzoek uit te gaan. Wat blijkt? In het noorden van het land heb je de meeste kans van slagen. Leeuwarden eindigde met een 8,3 op nummer 1 in de top tien van de website.

Top tien beste steden

De organisatie keek naar het gemiddeld aantal recensies op Google van alle tweedehands winkels, kringloopwinkels en vintage zaken per stad. Ook namen ze de gemiddelde beoordeling mee. Vervolgens keken ze naar het aantal inwoners en berekenden ze welke steden het hoogst scoorden op het gebied van vintage.

Daaruit blijkt dat je in Leeuwarden een grote kans maakt om mooie items te scoren. De winkels die je niet mag overslaan zijn Laura’s Kledingkast en Treasure Hunting. Ook aan de andere kant van het land kun je je slag slaan: Middelburg staat met een 7,9 op nummer twee. Daar moet je zeker even langs bij Lieve Hemel en Lotus Tweedehands.

Vintage door het land

De top vijf wordt afgemaakt door Emmen, Roermond en Den Helder. Bij Mijn Tafel in Emmen vind je de beste LP’s. In Roermond kun je bij KAAT fabrics terecht en in Den Helder moet je zeker even langs Weggeefwinkel Overvloed.

Heb je een tripje naar Maastricht op de planning staan? Wandel dan zeker even langs Vintage Island. In Deventer kun je naar Miller’s Feelgoodstore of Nans Vintage. Assen scoort hoog met De Kiekshop en in Leiden mag je Appel & Ei niet overslaan. De top tien wordt afgesloten door Groningen, waar je langs Vintage Kroy en LILOS Vintage moet voor een tweedehands shopping spree.