’Totaal overprikkeld van duur en nep Las Vegas’

Mooiste reis

„New York blijft een van mijn favoriete steden. Het leeft, het bruist, alsof je echt energie van die plek krijgt. In 2017 was ik er samen met vier vriendinnen. We dronken tot diep in de nacht veel te dure cocktails en dansten in viezige kelders in Brooklyn, om dag na dag weer vroeg op te staan om ons door die stad te laten meeslepen.”

Langste reis

„De laatste lange reis was naar Mexico, een fantastisch land met veel oude cultuur en een prachtige natuur. Ik ga eigenlijk nooit langer dan een maand weg, dan mis ik Amsterdam. ”

Kwijt

„Ik raak altijd alles kwijt. In het vliegtuig: een aantal keer mijn telefoon, mijn e-reader en toen ik Mexico binnen wilde komen, ontdekte ik zelfs terwijl we al bij de douane stonden, dat mijn paspoort nog in het stoelvak zat...

Ik ben als een gek teruggerend, het is een wonder hoe ik daar ben gekomen zonder te worden tegengehouden. Mijn paspoort zat er gelukkig nog in.”

Ultieme gadget

„Tellen teenslippers? Die draag ik echt alleen op vakantie. Dat klapperende geluid betekent echt vakantie.”

Beste advies

„Bekijk een nieuwe stad met een frisse blik; te veel inlezen werkt vaak averechts. Laat je verrassen.

Een cliché maar waar: beleef de stad als een local. Waar gaan de bewoners eten, dansen, winkelen? Dat zijn de leukste en meest authentieke plekjes. Doe af en toe die telefoon weg en vraag aan iemand die er woont: Waar kunnen we lekker eten? Zo heb ik de leukste spots ontdekt!”

Ontmoeting

„In New York trof ik iemand met dezelfde muzieksmaak. We wisselen nog steeds nieuwe nummers met elkaar uit.”

Vreemd voedsel

„Schildpadeieren in Suriname. Dat moest heel stiekem omdat schildpadeieren daar zijn verboden voedsel zijn omdat het een bedreigde diersoort is. Ik heb verbannen hoe het ook weer smaakte. Daarvoor schaam ik me te diep.”

Altijd mee

„Mijn e-reader, wat een uitvinding! Ik lees op vakantie wel drie boeken per week. Als je dat allemaal moet meesjouwen...”

Overschat

„Las Vegas. Peperduur, nep en erop gericht om je gek te maken. Ik raakte er totaal overprikkeld.”

