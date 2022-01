Reusachtig koraalrif ontdekt voor kust van Tahiti

„Dit is een van de grootste koraalriffen ter wereld op een diepte van meer dan 30 meter”, aldus een verklaring van de Unesco, die de wetenschappelijke missie ondersteunt. „De onberispelijke staat van de roosvormige koralen en de omvang van het gebied dat zij bedekken, maken dit tot een zeer ongewone ontdekking.”

Het rif is drie kilometer lang en tussen de 30 en 65 meter breed, op een diepte van 35 tot 70 meter, klinkt het verder. Sommige reuzenkoralen hebben een diameter van twee meter.

’Weinig verkend gebied’

„Het is een weinig verkend gebied, want we kennen vooral de gebieden tussen nul en 30 meter goed”, vertelde Laetitia Hedouin, een mariene biologe en koraalspecialiste van het Franse onderzoekscentrum CNRS en de milieuonderzoeksorganisatie Criobe. Ze benadrukt verder dat de koralen geen tekenen van stress of ziekte vertonen.

De duikexpeditie vond plaats in november 2021. Er werden ook temperatuursensoren in het volledige gebied geplaatst, waardoor monitoring op lange termijn mogelijk is. Op die manier krijgen wetenschappers een beter inzicht op de effecten van klimaatverandering op het koraalrif.

De kennis van de oceanen is nog steeds beperkt: slechts 20 procent van de zeebodem van de planeet is in kaart gebracht, klinkt het nog bij Unesco.

Ⓒ AP